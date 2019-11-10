Барселона, Испания, , 15:23 — REGNUM Португальский защитник футбольного клуба «Барселона» Нелсон Семеду не сможет помогать своей команде в течение пяти недель. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что у 25-летнего футболиста диагностировано повреждение голени левой ноги.

Ранее игрок был травмирован в матче тринадцатого тур испанской Примеры с командой «Сельта».

Отметим, в нынешнем сезоне Нелсон Семеду сыграл за «Барселону» в 12 матчах и сделал в них 3 результативные передачи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Барселона» с помощью хет-трика форварда Лионеля Месси нанес поражение с разгромным счетом команде «Сельта» в матче тринадцатого тура испанской Примеры.