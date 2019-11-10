Москва, , 14:04 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» переиграл футболистов московского «Локомотива» в матче шестнадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле московской «Сапсан-Арены» и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет на 5-й минуте матча открыл грузинский форвард «Краснодара» Леон Сабуа. В начале второго периода (47-я) полузащитник хозяев Николай Титков, сравнял счет, однако на 58-й минуте защитник гостей Ираклий Манелов вновь вывел свой клуб вперед и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам данной победы «Краснодар» набрал 20 очков и поднялся на десятое место турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. В активе «Локомотива» 27 очков и шестая строчка.