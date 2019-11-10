Оренбург, , 13:56 — REGNUM Футбольные клубы «Оренбург» и «УФА» не смогли выявить победителя в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась с ничейным счётом 0:0.

По итогам матча «Оренбург», для которого это вторая ничья за последние три матча, набрал 19 очков, что позволяет ему находиться на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. У «Уфы», для которой после этой ничьей серия без побед достигла шести подряд матчей, в активе 18 очков и десятое место.

В следующем туре «Оренбург» 23 ноября сыграет на своем поле с грозненской командой «Ахмат», а «Уфа» днём позже примет у себя клуб «Сочи».