Перт, Австралия, , 13:46 — REGNUM Французские теннисистки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли представительниц Австралии Эшли Барти и Саманту Стосур в финальном матче Кубка федераций по теннису, проходившем в Перте.

Француженки уверенно переиграли австралиек в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. За это время Младенович и Гарсия один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта. Их соперницы за этот же временной отрезок подали навылет один раз и реализовали один брейк.

Отметим, победа Младенович и Гарсии позволила сборной Франции одержать победу на Кубке федераций в Перте со счетом 3−2.