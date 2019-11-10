Лос-Анджелес, США, , 13:02 — REGNUM Британский боксёр Билли Джо Сондерс, являющийся обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе, победила представителя Аргентины Марсело Косереса в поединке, проходившем в Лос-Анджелесе.

В одиннадцатом раунде Сондерс с помощью ответной контратакующей комбинации отправил своего соперника в нокдаун, а затем, когда тот смог подняться и продолжить бой, ещё два раза отправил его на настил ринга. В результате рефери остановил поединок и присудил аргентинцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 29-я победа (14 — нокаутом) в карьере Билли Джо Сондерса и первая удачно проведенная им защита титула чемпиона мира по версии WBO. Для Марсело Косереса этот проигрыш стал первым при 28 выигрышах (15 — нокаутом) и одной ничьей.