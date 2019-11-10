Торонто, Канада, , 13:53 — REGNUM Имена трех главных звезд завершившегося игривого дня определили в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список звезд дня 10 ноября опубликован на официальном сайте лиги.

Первой звездой дня признан защитник клуба «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, который в победном для его клуба матче с командой «Коламбус Блю Джекетс» (4:2) оформил первый в своей карьере шайбовый дубль.

Второй звездой дня стал форвард команды «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, набравший два очка (шайба + результативная передача) в победной для «Блюз» игре с клубом «Калгар Флеймз» (3:2 ОТ).

Третьей звездой прошедшего дня в НХЛ признали нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Патрик Маруна, также впервые в своей карьеры забившего две шайбы за матч во встрече с командой «Баффало Сэйбрз», прошедшей в Стокгольме (5:3) и ставшей победной для «Тампы».