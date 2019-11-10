Милан, Италия, , 12:52 — REGNUM Бельгийский форвард футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс может летом следующего года стать игроком «Наполи», утверждает 10 ноября Corriere dello Sport.

По данным источника, после завершения текущего контракта 32-летнего бельгийца, он может в качестве свободного агента стать игроком «Интера».

Также сообщается, что руководство миланского клуба проявляло интерес к Мертенсу ещё до его перехода в «Наполи» в 2017 году и что у футболиста в настоящее время существует с «Интером» устная договорённость о заключении соглашения на двухлетний срок с возможность продления его ещё на год, с заработной платой €6 млн в год плюс разнообразные бонусы.

Отметим, в нынешнем сезоне Дрис Мертенс сыграл за «Наполи» в четырнадцати матчах и отметился в них 7 голами.