Манчестер, Великобритания, , 11:59 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что футболист должен думать только о футболе, если он хочет быть успешен в своем деле.

«Если ты футболист, тебе должно быть скучно. Ты спишь, отдыхаешь, восстанавливаешься и готовишься к следующему матчу», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Также главный тренер «МЮ» отметил, что, по его мнению, для всего остального у футболиста будет время после окончания его профессиональной карьеры, а во время игрового сезона необходимо думать только о футболе, так как всем другим делам можно посвятить летний отпуск.

«Именно таким игроком я был. Большинство одноклубников были такими. Поэтому мы и добились успеха», — подчеркнул Сульшер.

Отметим, матч двенадцатого тура английской Премьер-лиги с участием команд «МЮ» и «Брайтон энд Хоув Альбион» состоится 10 ноября и начнется в 17:00 мск.