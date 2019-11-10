Фресно, США, , 11:56 — REGNUM Американский боксер Джеймел Херринг, являющийся чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором лёгком весе, одержал победу над своим соотечественником Ламонтом Роучем в главном бою боксерского вечера Top Rank Promotions, проходившем во Фресно.

Поединок, продлившийся все двенадцать заявленных раундов, прошел в равной борьбе при небольшом преимуществе Херринга. Роуч активизировался в двух последних раундах, однако для победы этого оказалось недостаточно.

В итоге судьи единогласным решением отдали победу Херрингу со счетом 115:113, 117:111, 117:111.

Отметим, это 21-я победа 34-летнего Херрнига в карьере и первая удачная защита титула чемпиона WBO при двух проигрышах. Для 24-летнего Роуча это первое в карьере поражение при 19 победах и одной ничьей.