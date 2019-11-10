Москва, , 11:50 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» вероятнее всего откажется от участия в зимнем турнире Florida Cup который пройдет в Орландо. Об этом 10 ноября рассказал владелец московской команды Леонид Федун.

«Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — приводит ТАСС слова Федуна.

Также он рассказал, что руководство команды пришло к такому решению из-за возникших проблем с визами США для команды.

Кроме этого, владелец «Спартака» рассказал, что посольство США не выдает команде визы, несмотря на то, что московский клуб получил письма от организаторов и от администрации города Орландо в свою поддержку.

Отметим, предполагалось, что «Спартак» примет участие в турнир Florida Cup, который пройдет в Орландо, с 15 по 18 января 20 220 годы и сыграет с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», и с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».