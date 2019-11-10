Сан-Антонио, США, , 11:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Счет в матче открыл шведский форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, который забил свой гол на 35-й минуте игру. Затем, на 45-й минуте, чешский нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл сравнял счет и этим перевёл игру в овертайм.

Последний победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победный броско записал на свой счет швейцарский форвард «Шаркс» Тимо Майер.

Отметим, это третья подряд победа «Сан-Хосе» в последних семи матчах, клуб с 15 очками расположился на двенадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Для «Нэшвилла» данное поражение стало четвертым за последние пять игр, команда находится на пятом месте Запада с 21 очком.