Питтсбург, США, , 10:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. У «Чикаго» голами отличились Доминик Кубалик (28-я) и Патрик Кейн (29-я), на что «Питтсбург» ответил шайбами Джейка Гюнцеля (37-я) и Брайана Раста (51-я).

Овертайм прошел без удачных штурмов ворот, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победная шайба на счету Джареда Маккана.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, это вторая победа «Питтсбурга» в последних четырех матчах и четвертое поражение «Блекхоукс» за последние шесть игр.