Шарлотт, США, , 10:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетбол (сс) Peter Griffin

Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 97:106.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард Брэндон Ингрэм, который набрал 25 очков за игру. Также его коллега по клубу — защитник Дрю Холидей, оформил в матче дабл-дабл с 12 очками и 11 подборами.

В составе «Шарлотт» самым результативным стал защитник Девонте Грэм, также оформивший дабл-дабл в игре с 24 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, это вторая победа «Пеликанз» за последние пять встреч. Для «Хорнетс» данное поражение стало вторым за пять последних игр.