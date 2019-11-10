Калгари, Канада, , 09:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл в овертайме команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось со счётом 2:2. В составе «Сент-Луиса» голами отличились российский форвард клуба Иван Барбашёв (4-я минута) и Райан О'Райлли (34-я в меньшинстве). У «Калгари» голы забили Мэттью Ткачук (51-я) и Трэвис Хэмоник (57-я при игре 4×4).

Победу своему клубу в овертайме принес нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон, отличившийся в меньшинстве на 63-й минуте.

Отметим, это седьмая подряд победа действующего обладателя Кубка Стэнли — клуба «Сент-Луис». Для «Калгари» данное поражение стало вторым в последних четырех матчах.