Мадрид, , 09:15 — REGNUM 9 ноября в Эйбаре на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» был разыгран матч 13-го тура испанской Примеры 2019/20 между коллективами «Эйбар» и «Реал» (Мадрид). Игра завершилась крупной победой «сливочных».

MVP противостояния с оценкой 8.95 был признан французский форвард Карим Бензема, оформивший дубль и совершивший 4 успешные обводки. Точность передач нападающего составила 83%.

Мадридский «Реал» набрал 25 очков и вырвался на первую строчку в турнирной таблице лиги, обойдя «Реал Сосьедад» и «Барселону». «Эйбар» с 15-ю баллами остался на 15-й позиции.

Статистика матча («Эйбар"/"Реал»)

Удары 13/10

Удары в створ ворот 0/5

Соотношение владения 47%/53%

Нарушения правил 9/8

Корнеры 6/6

Оценки WhoScored 5.85/7.35

Составы на матч:

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Вальдес, Де Бласис, Арбилья, Эскаланте, Диоп, Орельяна, Инуи, Энрик, Гарсия.

Запас: Бургос, Кике, Экспосито (↑ 81), Родригес, Диас (↑ 81), Леон (↑ 65), Техеро.

Главный менеджер: Хосе Луис Мендилибар.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрис, Васкес, Азар, Бензема.

Запас: Ареола, Милитао, Кроос, Диас (↑ 81), Иско (↑ 72), Винисиус (↑ 72), Родриго.

Главный менеджер: Зинедин Зидан.

Бригада арбитров: Адриан Кордеро | Хосе Карлос Мело | Хорхе Буэно Матео | Энрике Гао.

Забитые мячи: Карим Бензема (Федерико Вальверде) 17 — 0:1, Серхио Рамос (пенальти) 20 — 0:2, Карим Бензема (пенальти) 29 — 0:3, Федерико Вальверде (Лука Модрич) 61 — 0:4.