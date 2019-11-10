Оклахома-сити, США, , 09:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско проиграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончился со счетом 108:96 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, который смог набрать за матч 32 очка.

В составе проигравших самым результативным стал итальянский форвард «Оклахомы» Данило Галлинари, набравший в игре 19 очков.

Отметим, это третья победа «Оклахомы» в последних четырёх играх. Для «Уорриорз» это шестое поражение за последние семь матчей.