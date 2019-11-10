Лондон, , 09:14 — REGNUM 9 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Лестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась уверенной победой «лис».

С оценкой 8.21 лучшим игроком матча стал Уилфрид Ндиди, совершивший 6 отборов и 3 успешные обводки, выигравший 3 воздушные дуэли. Точность передач нигерийца составила 88%.

Набрав 26 очков, «Лестер Сити» поднялся на 2-ю позицию, опередив «Челси» и «Манчестер Сити». «Арсенал» с 17-ю баллами по итогам тура опустился на 6-е место.

Статистика матча («Лестер Сити"/"Арсенал»)

Удары 19/8

Удары в створ ворот 7/1

Соотношение владения 51%/49%

Нарушения правил 10/10

Корнеры 5/4

Оценки WhoScored 7.10/6.27

Составы на матч:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сиюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Перес, Варди.

Запас: Джастин, Морган, Грей (↑ 60), Олбрайтон, Уард, Чоудури, Прает (↑ 74).

Главный менеджер: Брендан Роджерс.

«Арсенал»: Лено, Луис, Чемберс, Холдинг, Беллерин, Торрейра, Гендузи, Озил, Колашинац, Обамеянг, Ляказетт.

Запас: Тирни, Сократис, Пепе (↑ 77), Мартинес, Уиллок (↑ 80), Мартинелли, Сака.

Главный менеджер: Унаи Эмери.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Константин Хатзидакис | Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Эванс — 55, Беллерин — 88.

Забитые мячи: Джейми Варди (Юри Тилеманс) 68 — 1:0, Джеймс Мэддисон (Джейми Варди) 75 — 2:0.