Берлин, , 09:13 — REGNUM 9 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 между коллективами «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд). Игра завершилась разгромом «шмелей».

«Бавария», набрав 21 очко, взлетела на третью строчку, обойдя «Хоффенхайм», «Боруссию» и «Шальке». Дортмундская «Боруссия» с 19-ю баллами идет двумя позициями ниже.

MVP матча с оценкой 8.83 был признан таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски, оформивший дубль и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 67%. Эти голы стали для поляка 11-м и 12-м в ворота «шмелей» в последних 6-ти противостояниях.

Статистика матча («Бавария"/"Боруссия»)

Удары 16/2

Удары в створ ворот 5/0

Владение мячом 59%/41%

Нарушения правил 10/12

Корнеры 2/1

Оценки WhoScored 7.32/5.81

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэйвис, Горецка, Гнабри, Мюллер, Киммих, Коман, Левандовски.

Запас: Алькантара (↑ 72), Коутиньо (↑ 70), Кюизанс, Перишич (↑ 75), Толиссо, Ульрайх, Маи.

Главный менеджер: Ханс-Дитер Флик.

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Брандт, Витсель, Вайгль, Брандт, Азар, Гетце.

Запас: Загаду, Делейни, Дауд, Алькасер (↑ 61), Ройс (↑ 61), Геррейро (↑ 36), Пищек, Ларсен, Хитц.

Главный менеджер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Саша Тилерт | Франк Вилленборг.

Желтые карточки: Ройс — 63, Коман — 67, Киммих — 90.

Забитые мячи: Роберт Левандовски (Бенжамен Павар) 17 — 1:0, Серж Гнабри (Томас Мюллер) 47 — 2:0, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 76 — 3:0, Матс Хуммельс (автогол) 80 — 4:0.