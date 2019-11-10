Париж, , 09:12 — REGNUM 9 ноября в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20 между коллективами «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу парижского клуба.

«Пари Сен-Жермен», набрав 30 очков, укрепился на первой позиции. «Брест» с 17-ю баллами временно остался на 9-й строчке.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.02 был признан полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, забивший первый мяч гостей, подавший 3 корнера и совершивший 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 79%.

Статистика матча («Брест"/"Пари Сен-Жермен»)

Удары 15/18

Удары в створ ворот 4/8

Соотношение владения 45%/55%

Нарушения правил 10/13

Корнеры 5/4

Оценки WhoScored 6.61/6.95

Составы на матч:

«Брест»: Ларсоннер, Баин, Перро, Кастеллетто, Фауссурье, Диалло, Белькебла, Кур, Кардона, Отре, Шарбоннье.

Запас: Дуверне, Менди (↑ 78), Леон, Бааль, Грандсир (↑ 65), Магнетти, Мбок.

Главный менеджер: Оливье Далль’Оглио.

«Пари Сен-Жермен»: Рико, Курзава, Силва, Диалло, Дагба, Верратти, Гейе, Дракслер, Ди Мария, Сарабия, Кавани.

Запас: Кимпембе, Маркиньос (↑ 80), Паредес, Бернат, Чупо-Мотинг (↑ 80), Икарди (↑ 80), Инноцент.

Главный менеджер: Томас Тухель.

Бригада арбитров: Микаэл Лесаж | Хюссейин Оджак | Фредрик Эбрад | Бастиан Деше.

Желтые карточки: Дракслер — 74, Диалло — 90, Кур — 90.

Забитые мячи: Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер) 39 — 0:1, Самуэль Грандсир (Йоан Кур) 72 — 1:1, Мауро Икарди 85 — 1:2.