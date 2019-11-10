Москва, 10 ноября 2019, 09:11 — REGNUM 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Спартак» и «Крылья Советов». Игра завершилась уверенной победой «красно-белых».
«Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку. «Крылья Советов» с 18-ю баллами опустились на девятое место в турнирной таблице лиги.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.50 стал опорный полузащитник сборной России, совершивший 6 успешных отборов и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 81%.
Статистика матча («Спартак"/"Крылья Советов»)
Удары 13/9
Удары в створ ворот 4/3
Соотношение владения 52%/48%
Нарушения правил 15/8
Корнеры 2/2
Оценки WhoScored 7.08/6.19
Составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Жиго, Дантас, Джикия, Гапонов, Ларссон, Крал, Зобнин, Умяров, Бакаев, Понсе.
Запас: Гулиев, Тил (↑ 90), Мирзов (↑ 84), Шюррле (↑ 76), Мельгарехо, Ребров, Ещенко, Рассказов.
Главный менеджер: Доменико Тедеско.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов, Зиньковский, Мияйлович, Кабутов, Соболев.
Запас: Якуба, Радонич (↑ 63), Терехов (↑ 46), Гынсарь (↑ 74), Смирнов, Чичерин, Голенков, Киселев, Овсянников.
Главный менеджер: Миодраг Божович.
Бригада арбитров: Виталий Мешков | Игорь Демешко | Андрей Гурбанов | Василий Казарцев.
Желтые карточки: Бакаев — 76, Крал — 79.
Красные карточки: Мияйлович — 71, Карпов — 82.
Забитые мячи: Эзекьель Понсе (Зелимхан Бакаев) 3 — 1:0, Зелимхан Бакаев (пенальти) 83 — 2:0.