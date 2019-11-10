Торонто, Канада, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл в серии послематчевых буллитов хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

Гости начали матч увереннее и к концу первого периода вели со счетом 0:2, голами отличились Филипп Майерс (9-я минута) и Оскар Линдблом (19-я в меньшинстве).

Затем хозяева смогли за оставшиеся два периода свести счет к ничейному результату после шайб Трэвиса Дермота (31-я) и Вильяма Нюландера (44-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов гости оказались удачливее. Победный бросок на счету Шона Кутюрье.

Отметим, это первое поражение «Торонто» в последних четырех играх. Для «Филадельфии» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах.