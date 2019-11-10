Москва, , 08:55 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара из США в поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Бой прошел в течение трех раундов и закончился победой российского бойца единогласным решением судей со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Отметим, для 28-летнего Магомедшарипова эта победа стала 18-й в карьере при одном проигрыше. Для 31-летнего Каттара данное поражение стало четвертым при 20 победах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боец ММА Александр Волков победил ещё одного представителя США — Грега Харди на трунире UFC в Москве. Американец заменил собой бразильского бойца Жуниора Сантоса, который не смог выступить в Москве из-за инфекции в ноге и бой с которым изначально должен был стать главным на турнире в Москве.