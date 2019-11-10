Мемфис, США, , 08:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл баскетболистов «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе (сс) Trev0B

Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счётом 110:122 в пользу гостей.

У победителей наиболее результативным стал сербский защитник «Маверикс» Лука Дончич, который оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 14 подборами.

У «Гриззлис» самым результативным оказался форвард Джарен Джексон-младший, набравший в игре 23 очка.

Отметим, это пятое поражение «Гриззлис» в последних шести играх. Для «Денвера» эта победа стала третьей за четыре последние матча.