Денвер, США, , 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei _ 5of7

Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвер и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У победителей голы на счету Самуэля Жирара (16-я минута в большинстве), оформившего в матче дубль Кэйла Макара (31-я, 36-я) и Назема Кадри (58-я).

В составе проигравших шайбами отметились Эмиль Бекстрём (5-я в меньшинстве) и Зак Веренски (20-я).

Российский защитник «Колорадо» Владислав Каменев записал на свой счет одну результативную передачу. Ещё один российский защитник «Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог отметиться в матче результативными действиями.

Отметим, это вторая подряд победа «Колорадо» за последние семь игр. Для «Коламбуса» это шестой поражение в семи последних матчах.