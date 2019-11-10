Денвер, США, 10 ноября 2019, 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвер и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.
У победителей голы на счету Самуэля Жирара (16-я минута в большинстве), оформившего в матче дубль Кэйла Макара (31-я, 36-я) и Назема Кадри (58-я).
В составе проигравших шайбами отметились Эмиль Бекстрём (5-я в меньшинстве) и Зак Веренски (20-я).
Российский защитник «Колорадо» Владислав Каменев записал на свой счет одну результативную передачу. Ещё один российский защитник «Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог отметиться в матче результативными действиями.
Отметим, это вторая подряд победа «Колорадо» за последние семь игр. Для «Коламбуса» это шестой поражение в семи последних матчах.