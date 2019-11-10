Москва, , 08:28 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, проиграл представителю Германии Давиду Заваде на турнире UFC в Москве, который был для него дебютным в промоушне.

По ходу поединка российский боец имел преимущество, однако допустил ошибку и позволил немцу провести удушающий прием, после чего вынужден был сдаться.

Отметим, это третье поражение Абубакара Нурмагомедова в ММА, при 15 победах и одной ничьей. Секундантом Абубакара в поединке был Хабиб Нурмагомедов.