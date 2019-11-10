Чикаго, США, , 08:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 77:94.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Хьюстона» Деймс Харден, который оформил в игре дабл-дабл с 46 очками и 10 подборами. Также его коллега по клубу — швейцарский форвард Клинт Капела, оформил дабл-дабл в игре с 16 очками и 20 подборами.

В составе проигравших дабл-дабл смог оформить форвард Уэнделл Картер, который набрал 13 очков и сделал 16 подборов.

Отметим, это третья победа «Рокетс» последних пяти матчах и четвертое поражение «Буллз» за последние четыре игры.