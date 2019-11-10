Оттава, , 08:29 — REGNUM Юниорская сборная Росии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом свои сверстникам из США в финальном матче мирового Кубка вызова, проходящем в Канаде.

Игра проходила в городе Медисин-Хат и закончилась со счетом 6:2 в пользу российской команды.

В составе сборной России голами отличились Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30-я), Илья Иванцов (47-я), Никита Чибриков (55-я), Всеволод Гайдамак (56-я) и Данила Юров (60-я).

Также в матче за третье место юниорская сборная Чехии переиграла в овертайме своих сверстников из Канады.

Отметим, это вторая подряд победа юниорской сборной России в Кубке вызова. В прошлом году в финале российские юниоры победили сборную Финляндии со счетом 2:1.