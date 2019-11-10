Москва, , 08:26 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал верх над представителем США Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Москве.

По итогам всех заявленных трех раундов победа в поединке была присуждена российскому бойцу единогласным решением судей с одинаковым счетом 30:27.

Отметим, для 31-летнего Волкова данная победой стала 31-й при семи проигрышах. Для 31-летнего Харди — это второе поражение, также в активе бойца пять побед.

Напомним, Харди заменил на турнире UFC в Москве бразильца Жуниора Сантоса, который должен был стать соперником Волкова, однако выбыл по причине инфекции в ноге.