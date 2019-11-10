Барселона, Испания, , 07:43 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» нанес поражения с разгромным счетом команде «Сельта» в матче тринадцатого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший в матче хет-трик (23-я с пенальти, 45+1-я и 48-й минута). Ещё один гол у хозяев записал на свой счет полузащитник Серхио Бускетс.

Единственный мяч «Сельты», ставший в итоге «голом престижа», забил уругвайский защитник клуба Лукас Оласа.

Отметим, по итогам встречи в активе «Барселоны» 25 очков, клуб является лидером в турнирной таблице Примеры. У «Сельты» восемнадцатое место и 9 очков.