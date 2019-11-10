Нью-Йорк, США, , 07:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл хоккеистов «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Барклейс-центр» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет во встрече открыл форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, отличившийся на 6-й минуте игры.

Такая ситуация в счете сохранялась до 47-й минуты, когда финский форвард российского происхождения Александр Барков сравнял счет, отличившись в меньшинстве. Однако радость гостей была совсем короткой, так как буквально на этой же минуте защитник хозяев Скотт Мейфилд вновь вывел свой клуб вперёд и этим принес ему победу.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Боровский смог отразить 34 из 36 бросков по своим воротам, его коллега по клубу — российский форвард Евгений Дадонов, не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, это шестая победа «Айлендерс» в последних семи матчах. Для «Пантерз» это третий проигрыш за последние пять игр.