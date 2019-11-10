Неаполь, Италия, , 07:41 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» и команда «Дженоа» не смогли выявить победителя в матче двенадцатого тура итальянской Серии А.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и закончилась с ничейным счетом 0:0.

Также в матче было показано пять желтых карточек, причем четыре из них — игрокам «Дженоа».

Отметим, по итогам матча серия «Наполи» без выигрышей продлилась до четырех подряд матчей, клуб с 19 очками находится на седьмой позиции турнирной таблицы итальянской Серии А. Для «Дженоа» эта ничья стала первой игрой без проигрыша за три последние встречи, в активе команды 9 очков и семнадцатое место.