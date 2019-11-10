Стокгольм, , 07:19 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» второй раз обыграла хоккеистов «Баффало Сэйбрз» во втором матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходившем в Стокгольме.

Игра состоялась на льду «Эрикссон Глоб-Арены» в Стокгольме и закончилась победой «Тампы» со счетом 5:3.

У «Тампы» голы забили оформивший в матче дубль Пэт Марун (18-я в большинстве, 40-я минуты), Виктор Хедман (22-я в большинстве), Янни Гурд (50-я) и Мэтью Джозеф (51-я).

В составе «Баффало» шайбами отметились Сэм Райнхарт (10-я), Виктор Олофссон (45-я в меньшинстве) и Джек Айкел (60-я при игре 4×4).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одну результативную передачу в матче. Его российские одноклубники нападающий Александр Волков и защитник Михаил Сергачев не набрали очков в матче. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский участия в игре не принимал.

Отметим, это третья победа «Тампы» в последних шести матчах и пятое поражение «Баффало» подряд.