Монако, , 07:12 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» обыграл команду «Дижон» в матче тринадцатого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Фоньвее и закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече был забит на 42-й минуте и его автором стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Это третий гол российского игрока в нынешнем сезоне, также в его активе две результативные передачи.

Отметим, по итогам матча «Монако» поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы французской Лиги 1, набрав 18 очков. У «Дижона» 12 очков и предпоследнее, девятнадцатое место.