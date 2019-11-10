Москва, , 06:15 — REGNUM Россия примет два турнира смешанных единоборств под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в следующем году. Об этом заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу, сообщает РИА Новости.

«В России в 2020 году пройдут два турнира, по городам решения еще нет. Одно мероприятие пройдет в большом городе, второе — в городе чуть поменьше», — сказал Шоу.

По его словам, концепция чемпионата состоит в том, чтобы «проводить турниры не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах поменьше тоже, где есть наши фанаты».

Напомним, впервые UFC на территории России прошел в 2018 году в Москве, а второй состоялся в апреле 2019-го в Санкт-Петербурге.

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