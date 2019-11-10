Москва, 10 ноября 2019, 06:15 — REGNUM Россия примет два турнира смешанных единоборств под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в следующем году. Об этом заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу, сообщает РИА Новости.
По его словам, концепция чемпионата состоит в том, чтобы «проводить турниры не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах поменьше тоже, где есть наши фанаты».
Напомним, впервые UFC на территории России прошел в 2018 году в Москве, а второй состоялся в апреле 2019-го в Санкт-Петербурге.
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