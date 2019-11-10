Исламабад, , 12:59 — REGNUM 9 ноября в турецкой Анталье завершился междунраодный чемпионат по снукеру (вид бильярдной игры), в котором победу одержал пакистанец Мохаммад Асиф.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в финальной игре представитель Пакистана одержал уверенную победу со счетов 5−8 над уроженцем Филиппин Джеффри Родом. Ранее Мохаммад Асиф уже завоевывал титул чемпиона мира в 2012 году, когда он разгромил англичанина Гэри Уилсона в болгарской Софии.

Общаясь с журналистами по итогам чемпионата, пакистанский игрок заявил, что посвящает победу «своему народу и кашмирским братьям». «Это победа для всей моей нации» — заключил Мохаммад Асиф.