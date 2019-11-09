Минск, , 21:43 — REGNUM Спортсмен из города Боровичи Новгородской области Ярослав Гурьянов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тайскому боксу (муай-тай), который проходит с 4 по 10 ноября проходит в Минске. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики Новгородской области, Гурьянов выступал в весовой категории 67 кг среди юниоров до 17 лет.

«В финале Ярослав выиграл поединок с украинским спортсменом Сергеем Семаком со счетом 30:27», — сообщили в региональном минспорта.

На пути к финалу Ярослав также провел два победных боя со спортсменом из Белоруссии Ипполитом Служенко и Анжелем Мелинаром из Франции — бронзовым призёром соревнований. Вторую бронзу первенства завоевал Идо Бар из Израиля.

Напомним, в 2019 году новгородский спортсмен Ярослав Гурьянов победил на первенстве России, а в 2017 году выиграл первенство мира по тайскому боксу в младшей возрастной группе.