Москва, , 21:30 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Итоги матча Twitter@fcsm_official

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после передачи Зелимхана Бакаева. На 71-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Срджана Мияйловича.

А на 82-й минуте главный арбитр матча Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику самарской команды Максиму Карпову и назначил пенальти, который реализовал Бакаев.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 21 очко после 16 матчей. «Крылья Советов» идут на девятом месте с 18 очками.

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