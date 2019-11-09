Мадрид, , 20:20 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в Валенсии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20 между коллективами «Валенсия» и «Гранада». Игра завершилась уверенной победой «летучих мышей».

Матч Twitter@valenciacf

Ферран Торрес набрал оценку 7.95 и стал лучшим игроком матча, забив второй мяч «Вленсии» совершив 1 успешную обводку и выиграв 6 воздушных дуэлей. Точность передач испанца составила 72%.

«Валенсия» набрала 20 очков и поднялась на 6-ю позицию, обогнав «Гранаду», «Хетафе», «Осасуну» и «Вильярреал». «Гранада» с 20-ю баллами опустилась на 7-е место.

Статистика матча («Валенсия"/"Гранада»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 5/2

Соотношение владения 56%/44%

Нарушения правил 11/14

Корнеры 7/4

Оценки WhoScored 6.52/6.49

Составы на матч:

«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Гайа, Гарай, Васс, Кондогбья, Вальехо, Парехо, Торрес, Гомес, Родриго.

Запас: Эскуердо, Доменек, Коррейя, Коста (↑ 36), Мангала, Гамейро (↑ 51), Каншэн (↑ 87).

Главный менеджер: Альберт Селадес.

«Гранада»: Силва, Бараона, Нева, Кини, Дуарте, Гоналон, Вадильо, Пуэртас, Азизи, Эррера, Сольдадо.

Запас: Мартинес, Мартинес, Аарон, Монторо (↑ 64), Рамос, Мачис (↑ 75), Фернандес (↑ 81).

Главный менеджер: Диего Мартинес.

Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Роберто Алонсо | Гвадалупе Поррас | Хорхе Диас Эскудеро.

Желтые карточки: Гоналон — 39, Азиз — 44, Кини — 78, Монторо — 89, Эррера — 90.

Забитые мячи: Даниэль Васс 74 — 1:0, Ферран Торрес (Яспер Силлессен) 90+7 — 2:0.