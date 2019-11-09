Лондон, , 20:18 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 12-го тура АПЛ 2019/20 между коллективами «Саутгемптон» и «Эвертон». Игра завершилась победой «ирисок».

Итоги матча Twitter@Everton

MVP матча с оценкой 8.20 стал универсальный форвард сборной Бразилии Ришарлисон, забивший победный мяч «ирисок», совершивший 5 успешных обводок и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач игрока составила 63%.

«Эвертон», набрав 14 очков, поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 8-ю баллами идет на предпоследней строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Эвертон»)

Удары 4/20

Удары в створ ворот 3/7

Соотношение владения 47%/53%

Нарушения правил 12/12

Корнеры 5/9

Оценки WhoScored 6.31/6.95

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Беднарек, Соареш, Уорд-Прауз, Ромеу, Ингс, Дженепо, Редмонд.

Запас: Есида, Адамс (↑ 81), Буфаль (↑ 46), Обафеми (↑ 90), Ган, Дансо, Валери.

Главный менеджер: Рафль Хазенхюттль.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мине, Сидибе, Ришарлисон, Сигурдссон, Уолкотт, Шнайдерлен, Дэвис, Тосун.

Запас: Бейнс, Кин (↑ 89), Калверт-Льюин (↑ 74), Ивоби (↑ 74), Коулман, Гордон, Лессль.

Главный менеджер: Марку Силва.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Гарри Леннард | Эдриан Холмс | Тим Робинсон.

Желтые карточки: Сидибе — 65, Буфаль — 88.

Забитые мячи: Том Дэвис (Мейсон Холгейт) 4 — 0:1, Данни Ингс 50 — 1:1, Ришарлисон (Джибриль Сидибе) 75 — 1:2.