Лондон, , 20:17 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.80 был признан Джордж Болдок, забивший единственный мяч «клинков», выигравший 3 воздушные дуэли и совершивший 2 обводки и 2 успешных отбора.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 17 очков, поднялся на 5-ю позицию. «Тоттенхэм» с 14-ю очками занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 17/14

Удары в створ ворот 5/4

Соотношение владения 60%/40%

Нарушения правил 6/9

Корнеры 4/4

Оценки WhoScored 6.65/6.75

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Санчес, Дайер, Орье, Дэвис, Сон, Сиссоко, Ло Чельсо, Алли, Н’Домбеле, Кейн.

Запас: Алдервейрелд, Винкс (↑ 46), Ворм, Сесеньон, Фойт (↑ 72), Эриксен, Моура (↑ 86).

Главный менеджер: Маурисио Почеттино.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, МакГолдрик, Норвуд, Муссе.

Запас: Фримен (↑ 90), МакБарни, Шарп, Робинсон (↑ 87), Джагелка, Мур, Бешич.

Главный менеджер: Крис Уайлдер.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Ричард Уэст | Даррен Бонд.

Желтые карточки: Дайер — 2, Норвуд — 18, Фойт — 80, Башам — 90.

Забитые мячи: Сон Хын Мин 58 — 1:0, Джордж Болдок (Дэвид МакГолдрик) 78 — 1:1.