Гельзенкирхен, Германия, , 19:43 — REGNUM «Шальке-04» сыграл вничью с «Фортуной» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Шальке» трижды выходил вперёд благодаря голам Даниэля Калиджиури, Озана Кабака и Суата Сердара. Тем не менее, футболисты «Фортуны» смогли отыграть три гола, хет-трик оформил нападающий Роувен Хеннингс, забивший один из голов с пенальти.

На сегодняшний день «Шальке» занимает пятое место в чемпионате Германии, в активе команды 19 очков после 11 туров. «Фортуна» с 11 очками идёт на 14-м месте.