Берлин, , 19:31 — REGNUM 9 ноября в Берлине на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 между коллективами «Герта» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась волевой победой «быков».

Лучшим игроком противостояния с оценкой 8.47 признан скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер, оформивший дубль, отдавший голевую передачу и совершивший 2 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 65%.

«Герта» с 11-ю очками по итогам тура идет на 13-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Ред Булл Лейпциг», набрав 21 очко, поднялся на вторую строчку.

Статистика матча («Герта"/"Ред Булл Лейпциг»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 2/6

Соотношение владения 40%/60%

Нарушения правил 11/11

Корнеры 0/5

Оценки WhoScored 6.12/7.04

Составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Штарк, Бойата, Дарида, Ловен, Клюнтер, Миттельштадт, Дилросун, Лукебакио, Вульф.

Запас: Крафт, Калу, Дуда, Лекки (↑ 88), Груич, Ибишевич (↑ 74), Платтенхардт, Торунарига, Зельке (↑ 79).

Главный менеджер: Анте Чович.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Ильзанкер, Клостерманн, Мукиэле, Забитцер, Форсберг, Лаймер, Демме, Поульсен, Вернер.

Запас: Сараччи, Хайдара, Лукман, Нкунку (↑ 73), Кунья, Ампаду (↑ 80), Мвого, Кампль (↑ 54).

Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Сорен Шторкс | Торбен Зивер | Норберт Грудзински | Марсель Унгер.

Желтые карточки: Ильзанкер — 17, Миттельштадт — 23, Дарида — 90.

Забитые мячи: Максимилиан Миттельштадт (Доди Лукебакио) 32 — 1:0, Тимо Вернер (пенальти) 38 — 1:1, Марсель Забитцер (Юссуф Поульсен) 45 — 1:2, Кевин Кампль (Тимо Вернер) 86 — 1:3, Тимо Вернер (Конрад Лаймер) 90 — 1:4, Дэви Зельке 90+2 — 2:4.

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