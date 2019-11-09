Ростов-на-Дону, 9 ноября 2019, 18:39 — REGNUM 9 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Ростов» и «Тамбов». Игра завершилась сенсационной волевой победой гостей.
«Тамбов» одержал пятую победу в сезоне, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в таблице РПЛ. «Ростов» с 30-ю очками временно остался на второй позиции, отставая от «Зенита» на 3 очка и опережая «Локомотив» по результатам личных встреч.
Лучшим игроком встречи с оценкой 7.64 был признан арендованный из «Спартака» Георгий Мелкадзе, забивший 5-й мяч в сезоне, выигравший 3 верховые дуэли и нанесший 2 удара по воротам Бабурина. Точность передач нападающего составила 67%.
Статистика матча («Ростов"/"Тамбов»)
Удары 9/8
Удары в створ ворот 5/5
Владение мячом 60%/40%
Нарушения правил 6/13
Корнеры 5/3
Оценки WhoScored 6.70/6.83
Составы на матч:
«Ростов»: Бабурин, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Козлов, Байрамян, Ионов, Зайнутдинов, Глебов, Шомуродов, Сигурдарссон.
Запас: Вилюш, Ведерников, Прошляков, Маляров, Логашов, Саплинов, Песьяков, Попов, Долгов (↑ 77), Черкес.
Главный менеджер: Валерий Карпин.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Тетрашвили, Карасев, Рыбин, Мелкадзе, Костюков, Обухов.
Запас: Чернышов, Мамтов, Аппаев, Усман, Хосонов (↑ 78), Кленкин, Таказов (↑ 86), Часовских, Сугробов, Чуперка (↑ 81).
Главный менеджер: Сергей Первушин.
Бригада арбитров: Сергей Карасев | Николай Еремин | Константин Шаламберидзе | Алексей Амелин.
Желтые карточки: Осипенко — 33, Костюков — 41, Сигурдарссон — 56, Хаджикадунич — 60, Мелкадзе — 64, Ойеволе — 82.
Забитые мячи: Бьорн Сигурдарссон (Хорен Байрамян) 7 — 1:0, Георгий Мелкадзе (Гурам Тетрашвили) 52 — 1:1, Владимир Обухов (Антон Килин) 70 — 1:2.
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