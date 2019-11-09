Волгоград, , 18:29 — REGNUM Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с московским «Чертаново» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Итоги матча Twitter@FNLeague

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Чертаново» Егор Кондаков. На 67-й минуте полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 45 очков после 22 туров. «Чертаново» идёт на четвёртом месте с 42 очками.

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