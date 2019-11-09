Нижний Новгород, , 18:10 — REGNUM «Нижний Новгород» сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

Московский клуб дважды выходил вперёд благодаря голам полузащитника Михаила Глушенкова. Однако футболисты «Нижнего Новгорода» отыгрались, голами отметились Павел Комолов и Павел Игнатович.

В настоящее время «Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 29 очков после 22 туров. «Спартак-2» идёт на 12-м месте с 24 очками.

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