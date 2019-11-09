Саранск, , 17:57 — REGNUM Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Матч Московское «Торпедо» — «Мордовия» Vk: ФК «Торпедо Москва»

Счёт на 36-й минуте открыл защитник «Мордовии» Радик Юсупов. На 45-й минуте защитник «Торпедо» Роман Шишкин восстановил равновесие.

В настоящее время «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 51 очко после 22 туров. «Мордовия» идёт на последнем, 20-м, месте с 15 очками.

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