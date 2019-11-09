Казань, , 16:16 — REGNUM Футбольный московский клуб «Динамо» обыграл футболистов казанского «Рубина» в матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле казанского стадиона «Центральный» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече мяча стал польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, отличившийся на 23-й минуте.

Также на 45-й минуте с поля был удален за вторую желтую карточку полузащитник «Рубина» Александр Зуев, а на 66-й — украинский защитник «Динамо» Иван Ордец.

Отметим, по итогам матча московское «Динамо» с 18 очками поднялось на одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» имеет в активе 17 очков и это позволяет ему находиться на тринадцатой строчке.