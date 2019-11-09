Амстердам, , 15:32 — REGNUM Защитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» Куинси Промес стал объектом интереса с стороны сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 9 ноября сообщает Daily Mail.

По данным источника, 27-летним футболистом интересуются лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», их представители следили за игрой Промеса в матче четвертого тура группового этапа с лондонской командой «Челси».

При этом сам футболист после матча Лиги Чемпионов заявил, что он мог бы попробовать себя в АПЛ.

Отметим, в нынешнем сезоне Куинси Промес сыграл за «Аякс» в шестнадцати матчах и отметился в них 11 голами.