Тула, , 15:31 — REGNUM Тульский футбольный клуб «Арсенал» переиграл футболистов «Зенита» в матче шестнадцатого тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Игра прошла на поле ДЮСШ «Арсенал» в Туле и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых голов. Во втором счет был открыт полузащитником хозяев Юрием Петровским, отличавшимся на 49-й минуте игры, однако на 71-й минуте хавбек гостей Максим Левин сравнял счет после удачного исполнения штрафного удара.

Затем, на 82-й минуте, с поля был удален полузащитник «Арсенала» Валентин Климовский и этим оставил свой клуб доигрывать в меньшинстве. Однако данное обстоятельство никак не помогло гостям и на 88-й минуте полузащитник «Арсенала» Даниил Ерофеев забил гол и этим вырвал победу у «Зенита».

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» набрал 28 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы молодёжного первенства России по футболу. У «Зенита» в активе 24 очка и восьмое место.