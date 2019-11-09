Оренбург, , 15:06 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» нанес поражение с разгромным счетом команде «Уфа» в матче шестнадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Дейнека. Футболист. 1932

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась разгромом гостей со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились защитник Кирилл Артемьев (15-я минута), а также полузащитники Давид Бидловский (53-я) и Евгений Болотов (62-я).

Отметим, по итогам встречи «Оренбург» набрал 11 очков и находится на предпоследнем, пятнадцатом месте турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. У «Уфы» последняя, шестнадцатая строчка и 2 очка.